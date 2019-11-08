Avrupa arenasında Türkiye'yi en fazla temsil eden ve Fatih Terim yönetiminde 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazanma başarısı gösteren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 9 maçta galibiyete hasret kaldı. Geçen sezonki Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde "Şu an da dünya büyüklüğünde bir hayalim var" diyerek Devler Ligi'ni kazanma arzusunu ifade eden Fatih Terim'in idaresinde Galatasaray, son iki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamadı. Sarı-kırmızılılar, Devler Ligi'ndeki son 4 karşılaşmasında gol dahi atamadı ve 8 golle organizasyona veda etti.

Galatasaray, tecrübeli çalıştırıcısıyla bugüne kadar Şampiyonlar Ligi'nde sadece bir kez gruptan çıkma başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan tek takımın bir üst tura yükseldiği üç sezonda gruptan çıkmayı başaramayan Galatasaray, sonrasında sadece bir kez üst tura yükseldi.

1997-98, 1998-99 ve 1999-2000 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında tek takımın bir üst tura yükseldiği statüde Galatasaray, Fatih Terim'le grup aşamasını geçmeyi başaramadı. Sarı-kırmızılılar 1997-98'de grup sonuncusu olurken 1998-99'da Juventus'la aynı puanda olmasına rağmen ikinci sırada kaldı. Galatasaray, 1999-00'de ise son maçta Milan'ı 3-2 yenerek UEFA Kupası biletini aldı ve o sezon UEFA Kupası'nı kaldırarak Türkiye'nin ilk Avrupa zaferini yaşadı.

Fatih Terim'in Galatasaray'daki üçüncü dönemi ise Avrupa'da hüsranla sonuçlandı. 2002-03'te Barcelona, Lokomotiv Moskova ve Club Brugge'le eşleşen Galatasaray grubunu son sırada tamamlarken 2003-04'te ise 7 puanla Juventus ve Real Sociedad'ın ardından UEFA Kupası'na katıldı.

Tecrübeli teknik adam idaresinde 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı bir performans ortaya koyan sarı-kırmızılılar, çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Manchester United, Cluj ve Braga'nın olduğu grupta 10 puan toplayan sarı-kırmızılılar, son 16 turunda da Schalke'yi geçti ve Real Madrid'le çeyrek finalde karşı karşıya geldi. İlk maçı Santiago Bernabeu'de 3-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, ikinci maçı ise 3-2 kazanarak unutulmaz bir zafer yaşadı.

Geçen sezon Lokomotiv Moskova, Porto ve Schalke 04 ile aynı grupta yer alan sarı-kırmızılılar tek galibiyetini ilk grup maçında evinde Lokomotiv Moskova karşısında yaşadı. Galatasaray 6 maçta 4 puan toplayarak grubunu üçüncü sırada tamamladı ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'ne devam etti.