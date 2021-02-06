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Fatih Terim: "Şampiyonluğun anahtarı elinizde"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularına seslendi: "Sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyoruz. Kazanırsak rüzgarı arkamıza alıp şampiyonluğa emin adımlarla gidebiliriz."

Fatih Terim:

Süper Lig'de bu akşam ezeli rakibi Fenerbahçe'ye deplasmanda konuk olacak Galatasaray, 3 puan önündeki rakibine geçit vermeyip farkın açılmasını engellemek istiyor. Geçtiğimiz sezon 20 yılın ardından Kadıköy'de galibiyet alan Cimbom, bu sene de galip gelip zirveye oturmanın hesaplarını yapıyor. Hafta boyunca takımını derbiye hazırlayan teknik direktör Fatih Terim de öğrencilerini dev maça konsantre etmek için uğraşıyor.

Ezeli rakipleriyle yarışın içinde olan deneyimli teknik adamın, "Sezonun en önemli maçlarından birine çıkıyoruz. Kazanırsak rüzgarı arkamıza alıp şampiyonluğa emin adımlarla gidebiliriz. Tersi olursa aynı rüzgarı onlar arkalarına alacaktır. O yüzden şampiyonluğun anahtarı bu maç ve her şey sizin elinizde" sözleriyle takımına seslendiği öğrenildi.

İLK MAÇI DERBİ OLACAK

Geçtiğimiz hafta kadroya katılan DeAndre Yedlin'in derbinin ilk 11'de sahada olması bekleniyor. Omar'ın boşluğunu dolduramayan Martin Linnes'in yerine sağ beke Yedlin'i koymak isteyen Terim, özellikle hızlı ataklarda ABDli oyuncusunun süratinden faydalanmak istiyor. Geçtiğimiz hafta transferinin ardından 24 saat geçmediği için Başakşehir maçının kadrosunda yer alamayan 28 yaşındaki sağ bek, Fenerbahçe derbisinde forma şansı bulması halinde ilk kez Galatasaray formasını terletecek.

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