Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor'u 5-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, ligin ikinci yarısında bambaşka bir görüntüde olacaklarına inandığını belirterek şunları söyledi:

"Güzel bir oyunla, bol gollü ve net bir galibiyet aldık. İyi oynadık, oyuncularımı kutluyorum.İnşallah 2. devre, bu Galatasaray'a yakışan futbolla beraber iyi sonuçlar alacağız. Benim hayallerim, isteklerim, rüyalarım, hedeflerim hiç bitmez. Avrupa'da Galatasaray'ın da, benim hedeflerim de bitmez. Birçok maçı belki de 2. yarılar olmasaydı çok fazla puanla kapatabilirdik. Çoğu maçta da iyi oynamadık, bunu kabul etmek lazım."

"YÖNETİMLE OTURACAĞIZ"

"Elmander, Melo veya Ujfalusi, başkaları gibi, herkes geliyor ve bizimle beraber oluyor, bu önemli. Bu havayı, bu atmosferi yakalamak lazım. 3 kupada oynamak, sadece Türkiye Ligi oynamaktan zor, bunu kabul edelim. Haftada 1'e dönünce biz de kendimize bakalım. Şartlar eşit olduğunda da bir bakalım Galatasaray'a. Oynadığımız grup, kategori, eski formunda olmasa da o takımlar, ağır gruptu. 15 maça yakın santrforsuz oynadık. Buna rağmen biz hatalıyız, biz daha fazla puan almalıydık. Daha iyi sonuçlar almalıydık, bu kesin. Planımız ve programımız zaten yapılmış. Sayın başkan ve yöneticilerle oturacağız ve ortaya her zamanki gibi doğru şeyler koyacağız." ifadelerini kullandı.