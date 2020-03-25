Fatih Terim son sağlık durumu nasıl? Fatih Terim'e ne oldu? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'e yapılan corona virüs testinin pozitif çıkması tüm futbol camiasında merak uyandırmıştı. Terim bugün Twitter hesabından son sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

FATİH TERİM CORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI TWİTTER'DAN DUYURDU

Başarılı teknik hoca Twitter hesabından, "Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.." sözleriyle corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

FATİH TERİM SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fatih Terim son sağlık durumuyla ilgili Twitter hesabından, "O kadar güzel ve özel duygular içerisindeyim ki her duayı yüreğimde hissediyorum. Bu, hepimiz için bir sınav ve dualarınızla, güzel dileklerinizle aşacağız bu sınavı. İyiyim ve inşallah daha iyi olacağım. Elim kalbimde her birinize teşekkür ediyorum."açıklama yaptı.