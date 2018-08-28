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Fatih Terim: Transferde öyle şeyler yazılıyor ki!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanya maçının ardından önemli açıklamalar yaptı

28 Ağustos 2018 Salı, 00:20:13 | Güncelleme:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Terim, Modeste transferinden vazgeçildiğini açıklarken şu ifadeleri kullandı: "Oyunun başlangıcını saymazsak, o aralar pek iyi değildir, özellikle ikinci yarıda iyi bir oyun oynadığımızı, iyi mücadele gösterdiğimizi söyleyebilirim. Artı görüldü ki oyuncular da oynadıkları oyundan keyif aldılar. Cidden iyi bir takım Mesut Hoca'nın takımı ama bazen böyle oluyor, 6-0'dan sonra konuşmak da çok kolay tabii. İlk yarı bir tane gol pozisyonu vermemiz, onun dışında gol pozisyonu vermememiz taktiksel anlamda iyi durduğumuzu ve parsellediğimizi gösteriyor. Değişik mevkilerde düşündüğümüz oyuncuların o mevkilerde de başarılı olması, Belhanda gibi. Oyun içi taktiksel değişikliklerde bu olgunluğu gösterme becerisi bizim için sevindiriciydi. Buraları kayıpsız atlatmak önemliydi. Yarın Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası ile üç maça da çıkacak bir takım oluşturmak zorundayız. Bazen öyle şeyler yazılıyor ki yakınlarım soruyor böyle biri var mı diye, haberim yok diyorum. Öyle olmuş ki bazı şeyler, kullanılanlar, kullananlar... En önemli şey Galatasaray taraftarının duygularıyla oynamak. Bunu aldı imzaladı diyorsunuz, hoş bir şey değil. Modeste'in olmadığını ben de söyleyeyim buradan. Hukuki bir süreç yaşama ve bu sürecin sonunda ağır bir yaptırım olabilir düşüncesi bizi şu an için o işten vazgeçirdi ama Gomis varken de söyledim, yokken de söylüyorum bir veya iki, bunu alacağız. Stoperde santrfor kadar ısrarcı olmayabilirim. En azından ocak ayına kadar Donk'u da buraya konsantre edebilirim. Bir anlamda kazasız belasız gitmeye çalışıyoruz. Haftayı böyle bitirdiğimiz için mutluyuz. Rakiplerin puan kaybettiği haftada böyle kazanmak keyifli."

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