Fatih Terim: Vazgeçmemek Galatasaray'ın özelliği

Galatasaray, Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Maç sonunda konuşan Fatih Terim ilk yarıdaki futboldan memnun olmadığını dile getirirken şampiyonluk yarışından vazgeçmeyeceklerini belirtti. Terim'in açıklamaları şöyle:

"İlk yarıda hem oyunumuzu oynayamadık hem vücut dilimiz alışageldiğimiz mesajı vermedi. Oyun kontrolü bizdeydi, pas yüzdemiz yüksekti; ama pozisyon üretmede başarılı olamadık. İkinci yarıda değişiklikler yaptık ve kendimiz gibi oynadık. İleride baskı, kaptırdığımız topların ardından pres, çok istediğimiz, yaptığımızda da oyunu domine ettiğimiz işler."

"VAZGEÇMEMEK GALATASARAY'IN ÖZELLİĞİ"

"Biraz daha dikkatli olmamız, daha çok pozisyon üretmemiz lazım. İkinci yarı gibi. Mesela o aksiyonların sonucu gol getirmeli size. Daha kısa zamanda gol bulabilirsiniz. Hücum devamlılığı çok önemli. Hücumda devamlılık rakibi de hataya zorlamak demektir. Sizin oyununuzu da o coşkuyla beraber her dakika yükselterek devam ettirmenize yol açar. Şut üstüne şut, sağdan soldan ataklarla rakibin konsantrasyonunu da bozuyorsunuz. Son dakikalarda da olsa kazanabilmek, vazgeçmemek Galatasaray'ın özelliği. Yarışın içindeyiz. Kolay değil burada bir-iki kez kaybettik, berabere kaldık. Pek alışık değiliz. Onun da psikolojik etkisi olabilir. Baktığım zaman pozisyon vermedik gibi duruyor. O da bizim için sevindirici. Oyuncularımı kutluyorum. Her takım için olduğu gibi bizim için de kolay değil. Çarşamba-pazar, çarşamba-cumartesi, maç oynamak kolay değil."

"EMRE'NİN GOL ATMASINA SEVİNDİM"

"Emre Akbaba talihsiz iki ayak kırığı sakatlığı geçirdi. Oradan dönmek çok kolay değil. Emre'yi kazanmamız lazım, çok değişik bir oyuncu. Emre’nin atmasına sevindim. Gol bölgelerinde olan, gole yakın olan, gol kovalayan bir oyuncu"

"YEDLIN BUGÜN ALİ PALABIYIK VE SUAT ARSLANBOĞA TARAFINDAN DIŞARI ALINDI"

"Pandemi döneminde takım için her an ne olacağını bilemiyorsunuz. Mesela bugün Martin'i görevlendirdim. Hiç hazır değil ama mecburum. Bir haftada üç maç oynayan ve uzun süredir oynamayan Şener, artık gidemiyordu. Mecburen Martin’i soktum; ama hazır değil. Yedlin bildiğiniz gibi Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa tarafından dışarı alındı. Bazı mevkilerde de bu durum var. Luyindama, Kovid-19 testi pozitif çıkınca stoperimiz yoktu. Taylan'ı stopere aldık. Ozornwafor'un da testi pozitif çıktı. Sakatlıklarına haricinde bir de bunlarla uğraşıyorsunuz. Kolay değil"

"DÖRT MAÇI GALATASARAY GİBİ BİTİRMEMİZ LAZIM"

"Şurada kaldı dört maç. O dört maçı da Galatasaray gibi bitirmemiz lazım. Final golleri önemlidir. Bazen çok istersiniz, üç puanı alamazsınız; ama aldığınız bir puan sizi şampiyon yapar. O zaman o puanın önemini anlarsınız. Bunu çok yaşadık. Sırtımız yere gelmeden pes demeyeceğiz. Daha evvel yaptık. Yine yaparız"