FERNANDO MUSLERA: İki Şampiyonlar Ligi'yle Fatih Terim dönemindekiler arasında fark var. Şu an yanımda değil diye söylemiyorum, ona çok saygı duyuyorum. İki dönem arasındaki farkımız, hocamız. Hocamızın bize verdiği güven, inanç, getirdiği aile duygusu başarıyı getiriyor. Evimiz olan Şampiyonlar Ligi'ne döndüğümüz için çok mutluyuz. Hocamız ve ekibiyle birlikte yeniden çok başarılı olmak istiyoruz"

"Bu tip turnuvalarda ilk hedef gruptan çıkmak olur. Gruptan çıktıktan sonra maç maç diğer turlar düşünülür."

FATİH TERİM: Galatasaray'la tekrar yola çıktığımızda gazeteci arkadaşlar 'Hedefiniz nedir?' diye sormuştu. Ben de 'Hedef olabilmesi için önce insanların hayal etmesi, o rüyaları görmesi gerekir' demiştim. Hedef olabilmesi için önce insanların hayal etmesi gerekir. Şu an dünya büyüklüğünde hayalim var. Hep içimde neden olmasın var!"

"Hiç kolay değil, cezalıyız, eşit şartlarda mücadele etmiyoruz, herkes 25 kişilik liste verirken biz 21 veriyoruz, satmadan alamıyoruz gibi şeyler var. Her şeye rağmen 'Neden olmasın?' diye bitirmek istiyorum. Siz nereye çekerseniz çekin."

"Kolay değil, dengeli bir grup. Neden böyle grup olduğunu düşünüyorum? Tüm gruplar, kendi liglerinde elde ettiği başarılarla buraya geldi. Biz de şampiyon olarak geldik, onlar da şampiyon ya da başarılı olarak geldiler. Bir ikincisi de ekonomi, oyuncu profili veyahut performans açısından da Şampiyonlar Ligi'nin içindeki takımlar arasında ciddiye alınması gereken bir grubumuz var. 4 takıma da açık, birinci de olabiliriz dördüncü de. Bir başka gruptaki 'Bu ikisi favori, şu ikisi çıkamaz' cümlesi böyle değil. Her maçın zorluk derecesi çok farklı. Biz 21 kişilik kadroyla buradan çıkmayı deneceyeceğiz, onlar 25. Çok zor olduğunu bugün yardımcı antrenörlerime 'Hayatımızın en zorlu tecrübesi' diyerek ifade ettim. 18 soyunuyoruz bir de. 3 kaleciyi de çıkarsanız 15. 15 kişiden 11 çıkarıyoruz. Eşit şartlarda dövüşmüyoruz. Bunu bir sebep olarak değil, tespit olarak kabul edin"

EMRE AKBABA OYNAYACAK MI?

"Emre Akbaba'nın son maçta koştuğu mesafee 12,3. Son koştuğumuz rakam 111. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi seviyesine yaklaşıyoruz. Emre de en çok koşan oyunculardan biri, dolayısıyla yorgundur. Oynaması için bir engel yok, nasipse. Demin kendisiyle konuştum, yarın oynayabilir."

"Lokomotiv, geçen sene Rusya'yı şampiyon bitiren ve Yuri Semin gibi tecrübeye sahip olan ciddi bir rakip, her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahip. Özellikle Manuel Fernandes'in takımın maestrosu olduğunu söyleyebilirim. Braga'dan tanıdığımız Eder, Schalke'den tanıdığımız Farfan, hepsi tecrübeli ve önemli oyuncular. Galatasaray kendi sahasında nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynamayı deneyecek. Maç nasıl gider bilmiyorum ama seyircimizin avantajını kullanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde her maç her şeye açıktır, bugün değeri 1 milyar Euro'nun üzerinde olan takımların maçlarında da her şeye açıktır. Büyük seyircimizle beraber frekansı kurduğumuzda başaracağız"

OZAN KABAK ŞAMPİYONLAR LİGİ SEVİYESİNDE Mİ?

"Neden olmasın, Avrupa'da son dönemde öne çıkan oyuncuların genç olduğunu görüyoruz. Olabilir tabii ki. Onlara güvenip sahaya çıkması bize ait, onların da sahada bu güvene layık olmaları onlara ait. Ozan ve Yunus özelinde hep birlikte bekleyerek göreceği"

GRUPTAN ÇIKMAK İÇİN HESAP YAPTI MI?

"Ben söylemiştim, Fulya hanım yazmıştı, 1 puanken yazmıştık, başka türlü de çıkamıyorduk. Allah nasip etti, çıktık. Hesap yapmayı seven biri değilim. Mümkünse keyif almayı, keyif vermeyi istiyorum. Öyle kazanmayı istiyorum. O rakamları bulursak tabii ki gruptan çıkarız ancak öngördüğüm bir rakam yok. Çünkü biz daha yeni yeni kendimize geliyoruz. Bir transfer dönemi yaşadık ki, Allah kimseye vermesin. Biz şampiyon olduk mu olmadık mı onu fark edemedik. Yeni yeni kendimize geliyoruz. Bir puan hesabı yapmadım. Ne zaman yaparız? İşler kritik noktaya gelirse."

"Benim isteğim bu ligde varlığımızı devam ettirmeli ve her sene üzerien koymalıyız. Çünkü Galatasaray, bu seviyede ayrışan bir marka. Nagatomo, ocak ayında bizle tanıştı ancak dünyadaki her teknik adamın kendisiyle çalışmak isteyeceği bir oyuncu. İyi insan, iyi profesyonel ve iyi bir karakter. Başkanlarımızdan rica ettik ve onu aldılar. Böyle bir futbolcuyla tanıştığım, çalıştığım için kendimi şanslı adlediyorum. Bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Japonya'yı da iyi temsil ediyor. Ailesi, kendisi, antrenman ve maçlardaki oyun anlayışı, onunla ilgili ne kadar güzel şey söylesem az. Bunu her oyuncu için de kullanmak isterim açıkçası ancak dolu dolu Yuto'yu özellikle genç oyuncularımıza bir sorun, onlar anlatsınlar. Daha biz söylediğimiz dönem antrenmandan sonra soyunma odasına girmedi. Erken gelir, geç gider, herkes yerde o ekstra antrenman yapar. Mükemmel bir profesyonel"

"2002-03 sezonunda karşılaştık, ilk maçta onları biz yendik onlar da bizi burada yendi. Yuri Semin'in de dördüncü gelişi ama benim için aynı şey değil. Ben Galatasaraylıyım, benim gelişim tek taraflı. Kendisiyle yeniden rakip olmaktan gurur duyacağım"

