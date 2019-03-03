Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in BB Erzurumspor maçının ardından yaptığı açıklama şöyle:

"Akılda olmayan kayıp puan. Pes edecek değiliz tabii ki. Sonuna kadar devam edeceğiz. Galatasaray'ın tavrı da budur. 30 puan var daha. Bize olan herkese olabilir. Sonuna kadar devam edeceğiz. Tam kazanma zamanımızdı, kaybettik. Erzurumspor'u tebrik ederim. Bizden iyi mücadele ettiler. Hiç pozisyon yokken gol yedik. Ondan sonra kazanabilirdik de kaybedebilirdik de. Bu oyun bize yakışmadı, bu mücadele yakışmadı. Çalışmaya devam, güçlü olmaya devam. Eksikler muhakkak önemli ama burası Galatasaray. Çıkan arkadaşların bazılarının gereğini yapması gerekirdi. Ne bu golü yemek bize yakışır. Oyun da hiç hoşuma gitmedi benim. Yapılmaması gereken ne varsa onu yaptık. İstanbul'da çok iyi oynayan bir Galatasaray olarak geliyoruz. Yapacak bir şey yok. 10 haftaya ve kupaya konsantre olacağız."