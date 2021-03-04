Galatasaray, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında yara aldı. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim de mücadelede gergin anlar yaşadı. Tecrübeli çalıştırıcı ikinci yarıdaki bir pozisyon sonrası tribündeki MKE Ankaragücü yöneticileriyle tartıştı.

Maçın ardından da açıklamalar yapan Fatih Terim "Biz yine tribünlerle oynadık. Biz kime gidersek seyirciyle oynuyoruz ama biz her şeye uyuyoruz. Kimseye de tek kelime etmiyoruz. Gözlemci ve temsilciyle konuştum kuralı tam öğrenmek için" ifadelerini kullandı.