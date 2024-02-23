Fatih Terim, Yunanistan'da ilk kupasına yakın!
Fatih Terim, Panathinaikos kariyerindeki ilk kupasını kazanmanın kıyısına geldi. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren deneyimli çalıştırıcı, Yunanistan Kupası'nda ise finale yükseldi.
Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, kısa sürede Yunanistan'da da adından söz ettirmeyi başardı.
Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda adını finale yazdırdı.
Yeşil Yoncalar, kupa yarı finalinde PAOK'u penaltılarda saf dışı bıraktı.
Terim'in öğrencileri, çeyrek finalde Atromitos, son 16 turundaysa ezeli rakibi Olympiakos'u elemişti.
Atina ekibi, kupanın yanı sıra Yunanistan Ligi'nde de şampiyonluk yarışı veriyor.
Başkent ekibi, lider AEK'nın 1 puan gerisinde takibini sürdürüyor.
Fatih Terim Panathinaikos'un başında 14 resmi maça çıktı.
70 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı.
Bu süreçte rakip fileleri 35 kez havalandıran Yunan ekibi, kalesinde 23 gol gördü.