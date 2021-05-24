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Fatih Tezcan'a Mehmet Ağar hakkındaki kararı bozan hakimleri hedef gösterme soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Fatih Tezcan hakkında resen soruşturma başlattı.

Fatih Tezcan'a Mehmet Ağar hakkındaki kararı bozan hakimleri hedef gösterme soruşturması

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından Ankara JİTEM davasında eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın arasında bulunduğu sanıklar hakkındaki beraat kararlarını bozan İstinaf Mahkemesi heyeti hakimlerine ilişkin paylaşım yapan Fatih Tezcan hakkında 'Kamu görevlilerinin ismini açıklama ve yayınlama' ve 'Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı.

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