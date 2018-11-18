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Cadde'den Mesut Yılmaz'ın haberine göre, çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fatih Ürek, “Her şey yolunda gidiyor fakat bu sıralar inanılmaz bir tempo ve yoğunluk içerisindeyim. Bir taraftan program diğer taraftan konserler, inanın evimi taşıdım daha hiçbir şeyi yerleştiremedim. Bazen gözümü dinlendireyim diyorum koltukta uyuya kalıyorum o kadar yani” dedi.