Fatih Ürek öldü mü? Fatih Ürek kimdir, kaç yaşındaydı, nerelidir?
15 Ekim tarihinden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ünlü sanatçının menajeri Mert Siliv açıklama yaparak, durumunun kritik seyrettiğini duyurmuştu. Peki, Fatih Ürek neden öldü Fatih Ürek kimdir, kaç yaşındaydı, nerelidir? İşte Fatih Ürek'in hayatı ve kariyeri...
Fatih Ürek hayatını kaybetti. Bir süredir hastanede tedavi gören ünlü sanatçının acı haberi sanat camiasını yasa boğdu. Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde kalp krizi geçirmiş ve 20 dakika boyunca kalbi durmuştu. Peki, Fatih Ürek neden öldü? Fatih Ürek kimdir, kaç yaşındaydı, nerelidir? İşte detaylar...
FATİH ÜREK ÖLDÜ MÜ?
Evinde kalp krizi geçirdikten sonra yoğun bakımda tedavi altına alınan Fatih Ürek 59 yaşında hayatını kaybetti.
FATİH ÜREK KİMDİR?
Fatih Ürek 3 Nisan 1966 yılında Erzurum'da doğdu. Müzik kariyerinin yanı sıra çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı. Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü.
15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girdi. 20 yaşına kadar tiyatroda çalıştı. Mahir Canova'dan dersler gördü. Ancak tiyatrodan devam etmedi. Bu dönem züccaciyeci ve mobilyacıda çalıştı.
Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.
İlk albümü Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınlayan sanatçı bu albümünde, ilk olarak Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni yorumuyla yer vermiş, 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir. 1997 yılında Reyting Hamdi programında Fred Çakmaktaş'ı canlandırdı.
2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir. Hayde albümünde "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkılarının düzenlemelerinde Emrah Karaduman ile çalışmıştır.
2011 yılında Praktiker'in reklamlarında oynadı. Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı.
FATİH ÜREK ŞARKILARI
Hadi Hadi
Tak Tak
Seni Yakacaklar Benim Yerime
Sus
Hayde
Üçyüz Beşyüz
Sallaya Sallaya
Havam Yerinde
Fıkır Fıkır
Gül Döktüm Yollarına
Bak Güzele
Doyamadan Aşkına
İnat
Depresyondayım
Penaltı ve Gol
Sen İki Gözümsün