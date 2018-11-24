Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlere yönelik belediye başkanlarını açıkladı. Erdoğan, Ak Parti Bayburt Belediyesi Başkan Adayı Fatih Yumak olarak açıklandı.
FATİH YUMAK KİMDİR?
1984 yılında Bayburt’ta doğan Yumak, İlk orta ve Lisesiyi Bayburt’a okudu.
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü tamamladı. Üniversite yıllarında Uluslararası İlişkiler Araştırma Topluluğu (UAT) bünyesinde aktif ve etkin görevler aldı. Trabzon Avrasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler Ana Bilim Dalında yüksek lisans öğrenimi tamamladı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Ticaretle uğraşan Yumak MÜSİAD Bayburt’un kurucu başkanlığını yaptı. 13 Eylül 2017 tarihinde AK Parti Bayburt İl Başkanlığına atanan Yumak evli ve üç çocuk babasıdır.