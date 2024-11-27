Fatih’te ayakkabı atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 22.00 sıralarında Şehsuvar Bey Mahallesi Yeni Bahar Sokak üzerinde bulunan ayakkabı imalathanesinde çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle 3 katlı atölyenin deposunda çıkan alevler kısa sürede büyüdü. Durumu fark eden atölye çalışanları kendi imkanları ile yangına müdahale ederken, alevler atölyenin üst katlarına da sıçradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.