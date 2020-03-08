AA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü



- Milli Mücadele kahramanı Fatma Çavuş, Samsun'daki kabri başında anıldı

Samsun'da, Milli Mücadele kahramanlarından Fatma Çavuş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kabri başında anıldı.

19 Mayıs ilçesi Dağköy Mahallesi'nde, İstiklal Savaşı'nda zorluklarla mücadele eden Halide Edip Adıvar, Nene Hatun, Halime Çavuş gibi savaşın kadın sembolleri arasında yer alan Fatma Çavuş'un kabrinin başında anma programı düzenlendi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKTAM),19 Mayıs Belediyesi ve Vosvos Severler Derneği iş birliği ile düzenlenen anma programına katılan Vali Osman Kaymak, yaptığı konuşmada, başta Fatma Çavuş olmak üzere bütün Kurtuluş Savaşı şehitlerine Allah'tan rahmet diledi.

Kadınlar olmadan hayatın yarım kalacağını ifade eden Vali Kaymak, "Bugün kahraman annelerimizi de unutmadık. Bizler kendi kültürümüzün kahramanlarını çocuklarımıza tanıtmazsak onlar kendilerine televizyon ve başka mecralarda sahte kahramanlar buluyorlar. Bu kahramanlarımız sayesinde bugün burada konuşma yapabiliyoruz. Allah onlardan razı olsun. Fatma Çavuşları Nene Hatunları çok iyi tanımak ve tanıtmak gerekiyor." dedi.

OKTAM Müdürü Doç. Dr. Hatice Kumcağız da kadının, toplumun en etkili yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsuru olduğunu belirtti.

Kadınlar olarak her dönemde devletin ve ordunun yanında olduklarını söyleyen Kumcağız, "Türk kadınları olarak devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin arkasındayız. Gerektiğinde her birimiz birer Fatma Çavuş, Halime Çavuş ve Nene Hatun'uz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, sergilediği kahramanlıklarla tarihte önemli bir yer edinmiş olan Fatma Çavuş'un kabrini ziyaret ederek, kendisini anarak bir sonraki neslimizin de bu kahramanlardan haberdar olmalarını istedik." diye konuştu.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu da İstiklal Mücadelesi sürecinde görev yapan milli kahraman Fatma Çavuş'un kabri başında konuşma yaptığı için gururlu ve heyecanlı olduğunu ifade etti.

Emekli öğretmen Hasan Yiğit, Fatma Çavuş'un hayatını ve İstiklal Savaşı zamanında yaşadığı zorlukları anlattı.

Konuşmaların ardından Fatma Çavuş'un kabri başında İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Samsun Valisi Kaymak ve protokol üyeleri, programa katılan kadınlara gül takdim etti.