Türk Sineması’nın dört yapraklı yoncasından biri, menekşe gözlü olanı... Yani bizim Elizabeth Taylor’ımız. Fatma Girik Posta Gazetesi'nden Alev Gürsoy Cimin'e konuştu. Girik'in gündeme bomba gibi düşen Mustafa Ceceli olayında tavrı çok sertti: Onu görsem tek bir kelam bile etmem, yüzüne tükürürüm. Zaten boşanmışsın. İster kadınla sevişir ister erkekle, sana ne? İşte ünlü oyuncunun açıklamalarından satırbaşları:
Son zamanlarda şiddet, taciz, tecavüz haberleri ardı ardına geliyor. Bu da idam tartışmalarına sebep oldu. Ne düşünüyorsunuz?
Ben idama karşıyım. Hele ki ülkede hukuk sistemi oturmamışsa bunun altında masumlar da kalır. Bu vebale ortak olmam, “İdam gelsin” demem. Hadım ve kısırlaştırma gibi yöntemler de konuşuluyor. Bunlarla olmaz. O çirkinliği yaptıktan sonra onu hadım etsen ne olur etmesen ne olur? İdam bu çağa uygun değil.
Yıllardır uğraştığınız bir dava var. Bir hayranınıza açtığınız taciz davası...
55 yıllık kabus. Tam bir saplantı örneği, adım adım takip ediyordu beni. Rahatsız etmeye başladığında henüz 17 yaşlarında bir çocuktu. Bana aşıktı, onlarca mektup yazmıştı. Şimdi dava sürüyor.
Sinema dünyasında böyle bir taciz olayı başınıza geldi mi?
Asla. Çok temizdi bizim dönemimiz. Düşünsene Kemal Sunal gibi dünya iyisi birinden kime nasıl zarar gelebilir? Ya da Cüneyt Arkın? Biz yeri gelir koyun koyuna yatardık, aynı odada soyunurduk ama kardeş gibi. Yan gözle bakmazdık. Çünkü o zamanlar zor şartlarda, büyük eziyetlerle çekerdik filmlerimizi. Cüneyt Arkın’a “Elbisemin fermuarını çeker misin yavrum?” diye sorardım. Ben de onun düğmesini iliklerdim.
İntizar- Mustafa Ceceli -Sinem Gedik olayına ne diyorsunuz?
İntizar’ı tanımıyordum bile. Duman gibi bir grup zannediyordum. Kadın olduğunu öğrendiğimde şaşırdım. Mustafa Ceceli’yi de çok dinlemem ama olayı duyunca dehşete kapıldım. Bir insanın mahremine kamera ile girmek yavşaklık, kalleşlik! Senin çocuğunun annesi o. Hadi kamera koymadın diyelim, basına neden haber uçurdun? İnsanın başka bir sevgilisi olursa, anlarsın ki sen de bulamadığını o adamda bulmuş. Kabul edersin. Ama bu hikayede kadının sevgilisi hemcinsi. Onun tercihi. Bu olayda sadece Mustafa Ceceli kabahatli. Zaten boşanmışsın. İster kadınla sevişir ister erkekle, sana ne? Sen ne karışıyorsun artık? Gördüğüm yerde Ceceli’nin yüzüne tükürüp tokatı patlatacağım ablası olarak.
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