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HaberlerMüzikFatma Güneşer, İsviçre ile Türkiye arasında müzik köprüsü kurdu - Magazin haberleri
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Fatma Güneşer, İsviçre ile Türkiye arasında müzik köprüsü kurdu

İsviçre'de yaşayan başarılı ses sanatçısı ve müzisyen Fatma Güneşer, sanat kariyerine geri döndü. ‘Kaderimdin’ ismini verdiği müzik çalışması ile birlikte İsviçre ile Türkiye arasında müzik köprüsü oluşturmayı hedefleyen Güneşer, eşinin ve yakın çevresinin de yoğun isteği üzerine tekrar dinleyici ile buluşma kararı aldı

Fatma Güneşer, İsviçre ile Türkiye arasında müzik köprüsü kurdu - Magazin haberleri
İsviçre ile Türkiye arasında müzik köprüsü kurdu
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HABERTURK.COM

Söz ve bestesi Devrim Güneşer'e ait olan ‘Kaderimdin’ adlı çalışmada genç müzisyen ve yönetmenlerden oluşan bir ekip ile çalışıldı. Sanatçı Fatma Güneşer, şarkının müzik yapım sürecine online ve kısa seyahatler ile eşlik ettiğini paylaştı.

Güneşer, toplamda 3 ülkenin müzisyen ve yönetmenleri ile müzik yapım fırsatı elde etti. ‘Kaderimdin’ şarkısının müzik klibi ise İstanbul’un büyüleyici atmosferinde gerçekleştirildi. Yönetmen koltuğunda ünlü pop yıldızı Röya’nın yönetmen kardeşi ‘İsmail Zade’ oturdu.

Fatma Güneşer’in yıllar sonra müziğe geri dönmesini İsviçre ve Türkiye’de ki müzisyenler ve sanatçı dostları sevinçle karşıladı. ‘Kaderimdin’ çalışmasının aranjör koltuğunda ise ödüllü genç müzik prodüktörleri ’Furkan Gülden’ ve Emre Altınel yer aldı.

"MUTLULUĞUM DAHA DA ARTTI"

Uzun süredir Türk müzisyenler ile çalışmak istediğini belirten ünlü sanatçı Fatma Güneşer, “Bunun pandemi döneminde olmasını hayal etmiyorduk ama yine de emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımın büyük bir özveri ile çalıştıklarına şahit oldum. ‘İyi ki geri dönmüşüm’ dediklerini görünce de mutluluğum daha da arttı” ifadelerini kullandı.

Tüm müzik platformları ve YouTube'da yayınlanan 'Kaderimdin' ilk günde klibi ile yüzbinlerce müzik tutkununa ulaştı. Spotify gibi müzik platformlarında en çok dinlenen listelerin üst sıralarına yerleşmeyi başardı.

FATMA GÜNEŞER HAKKINDA

Fatma Güneşer, çocuk yaşlarda müziğe başladı. Yaşamını İsviçre’de sürdüren Güneşer, müzisyen bir aileden gelen sanatçı... İlk sahne deneyimlerini babası ile gerçekleşen; İsviçre ve Avrupa’nın birçok kentinde enerji dolu sahne performansları gerçekleştiren müzisyen, aile planlaması sebebi ile müziğe uzun yıllar ara vermişti.

Geçtiğimiz yıllarda eşi Devrim Güneşer’in ve yakın çevresinin talebi üzerine tekrar üretme ve söyleme kararı alan Fatma Güneşer’in seslendirdiği tüm eserlerin söz ve bestecisi eşi Devrim Güneşer’dir. Genç sanatçı, 'Kaderimdin' isimli günümüze hitap eden müzik çalışması ile tekrar dinleyici kitlesi ile buluştu.

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