''Bir Varmış Bir Yokmuş'' teklisi ile listelere iddialı bir giriş yapan başarılı sanatçı, ilk solo albümü 'Elimde Dünya'nın yayınlanması itibarıyla konser için şehir şehir geziyor...

Kayseri, Niğde, Çanakkale, Mersin, İzmir, Konya, İstanbul, Gaziantep, Ankara, İzmir ve daha bir çok şehirde müzikseverler ile buluşacak olan sanatçı, albümünden şarkıları da ilk defa seslendirecek.