Paletsiz değişken ağırlık dalışta dün 72 metre derinliğe dalarak rekoru eline geçiren Fatma Uruk, kendisini ilk günden beri destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı´nı, sponsorlarını ve tüm sporseverleri gururlandırırken; bu sefer de çift palet sabit ağırlıkla dalış yaptı. Başarılı sporcu, 65 metre ile Rus Sporcu Olga Davydova´nın rekorunu 67 metreyle geçmeyi başardı ve bir yeni rekor daha kırdı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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