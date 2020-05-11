Fatsa'da Türk Kızılay'dan bin kişiye sıcak yemek - ORDU

AA

Kızılay Şube Başkanı Gökhan Hocaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke olarak zor günler geçirdiklerine dikkat çekerek, herkesin birbirine yardımcı olması gerektiğini söyledi.Bu süreçte vatandaşa yardımcı olmak için kapı kapı gezerek yemek dağıttıklarını kaydeden Hocaoğlu, "Fatsa Kızılay Şubesi olarak bu ramazanda ihtiyaç sahibi olan, engelli ve hasta vatandaşlarımıza her gün kapı kapı dolaşarak 4 çeşit yemek dağıtıyoruz. Günlük dağıttığımız yemek miktarı şu anda bin kişi." dedi.Bu sayının zaman zaman artış gösterdiğine dikkati çeken Hocaoğlu, "Amacımız bu dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımcı olmak ve sosyal kalkınmaya destek olmaktır." diye konuştu.Yemeğin yanı sıra gıda kolileri de dağıttıklarını ifade eden Hocaoğlu, şunları kaydetti:"Geliri düşük, engelli, hasta veya gerçekten ihtiyaç sahibi kişiler bizlere ulaşarak yemek talebinde bulunabilir. İlgili kurumlar ile de sürekli iletişim halindeyiz. Onların bize iletmiş olduğu adreslerdeki vatandaşlarımızın kapısına kadar da yemek götürüyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yemeğin yanı sıra gıda yardımında da bulunuyoruz. Çünkü biz sadece iftar yemeğini kapılara götürüyoruz. Bu ailelerin sahur ve çocuklarının günlük yemek ihtiyacını karşılaması noktasında da onlara gıda kolilerimizle destek sağladık. Ramazan başladığı günden bu zamana kadar bin gıda kolisi dağıttık."