Faturalarda devlet desteği sınırlaması başladı! Kimler faturaların tamamını ödeyecek?
Elektrik faturası desteğinde önemli bir değişiklik yapılıyor. Yeni düzenlemeye göre, yıllık elektrik tüketimi 5.000 kWh (aylık 417 kWh) ve üzerinde olan konut aboneleri, artık devlet destekli tarifeden faydalanamayacak ve faturalarının tamamını ödemek zorunda kalacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu değişiklikle birlikte, destek dışı kalan abonelerin 1.600 TL'lik faturayı 2.900 TL olarak ödeyeceğini belirtti. İşte, fatura düzenlemesinin tüm detayları....
Elektrik faturalarında önemli bir değişiklik başlıyor. Belirlenen tüketim limitini aşan konut, ticarethane ve sanayi aboneleri, artık devlet destekli elektrik tarifesinden yararlanamayacak ve faturalarının tamamını ödemek zorunda kalacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bu düzenlemenin 42 milyon abonenin yalnızca 2 milyonunu etkileyeceğini açıkladı. Peki, kimler bu destekten faydalanamayacak?
ELEKTRİK FATURALARINDA DEVLET DESTEĞİ KALKIYOR MU?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Ekim 2024'te yaptığı açıklamada desteğe ihtiyaç duymayan ve tüketimi yüksek olan grupların, elektriğin ve doğalgazın gerçek maliyetlerini karşılamasını planladıklarını belirterek "Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun yaptığı son düzenlemeyle iki katından daha fazla, yani ayda 417 kilovatsaat tüketimi olan vatandaşlar, konutlar, elektriğin gerçek maliyeti neyse onu inşallah şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Yapılan düzenleme esas itibarıyla budur. Dolayısıyla Türkiye ortalamasında tüketim yapıyorsan, 200 kilovatsaat tüketiyorsan ayda 414 lira fatura ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Ama normal tüketimin iki katından daha fazla, ayda bin 50 liralık fatura geliyorsa zaten 414 kilovatsaat tüketimi aşıyorsun demektir. Dolayısıyla desteklenecek grupta değilsin demektir" demişti.
Kasım ayında ise Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK), Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin yeni tebliğ yayımlanmıştı.
KİMLER FATURA DESTEĞİ ALAMAYACAK?
EPDK'nın 07.11.2024 tarihli kararıyla Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitleri güncellenirken, bu düzenlemeye göre sözleşmesindeki yıllık elektrik tüketimi 5.000 kWh (aylık 417 kWh) ve üzerinde olan mesken aboneleri ile 15.000 kWh ve üzerinde olan ticarethane ve sanayi abonelerinin 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nden faturalandırılacağını bildirildi. Yıllık elektrik tüketimi 100.000.000 kWh ve üzerinde olan diğer tüketiciler ve tarımsal faaliyetler aboneleri de Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında yer aldı.
40 MİLYON ABONEDE HERHANGİ BİR FİYAT ARTIŞI OLMAYACAK
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda aralarında Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Bakan Bayraktar, "Tüketim üzerinden böyle bir değerlendirme yaptık. Türkiye'deki ortalama tüketim 200 kilovat saat. İki katından da daha fazla 417 kilovat saatlik bir tüketim varsa aylık olarak bir tüketici de bu grup artık destek grubunun dışında kalsın. Şubat içerisinde de gelebilir ama esas itibariyle 1 Mart'ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var. 42 milyonun yüzde üçü gibi bir aboneyi etkileyecek. 1600 lira fatura ödeyen birisi. Onun faturası 2900 lira olacak. 42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz" dedi.
YENİ DÜZENLEME NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?
Üst tüketim grubunun faturanın tamamını ödemesini gerektiren uygulama 1 Şubat 2025 tarihi itibarıyla uygulanmaya başladı.