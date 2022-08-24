Faturalar lösemili çocuklara yardım için aracı oluyor

CK Enerji çatısı altında faaliyet gösteren CK Enerji Boğaziçi Elektrik, CK Enerji Akdeniz Elektrik ve CK Enerji Çamlıbel Elektrik, lösemili çocukların tedavisine kaynak olabilmek amacıyla Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ile ortak bir çalışma başlattı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre CK Enerji Boğaziçi Elektrik İstanbul Avrupa Yakası’nda, CK Enerji Akdeniz Elektrik Antalya, Burdur ve Isparta’da, CK Enerji Çamlıbel Elektrik de Sivas, Tokat ve Yozgat’ta tüketicilere gönderilen elektrik faturalarında LÖSEV’in mesajlarına ve hızlı bağış yapılmasına olanak tanıyan QR koduna yer vermeye başladı.

Yardımseverlerin lösemili çocukların tedavi sürecine kaynak yaratabilmenin yanı sıra toplumda bu konuda bir farkındalık oluşturmayı hedefleyen ortak çalışma kapsamında CK Enerji’nin üç görevli tedarik şirketi, 1 yıl boyunca Müşteri Hizmet Merkezleri’nde LÖSEV’in bağış kumbaralarını da bulunduracak.

'YARDIM RUHUNU ULAŞTIRMAK İSTİYORUZ'

CK Enerji tarafından yapılan açıklamada “Lösemi ile mücadele eden çocuklarınızın tedavilerine ışık olabilmek hedefiyle yıllardır bu alanda mücadele veren sivil toplum kuruluşu LÖSEV ile birlikte çok değerli bir adım attık. Görevli tedarik şirketlerimiz aracılığı ile Türkiye genelinde 3 bölgede 7 ilde, 8,4 milyondan fazla müşterimize elektrik faturası götürüyoruz. Bu da demek oluyor ki her ay bu kadar kişi ile iletişim halindeyiz. Biz de lösemi ile ilgili farkındalık yaratmak, bu zorlu mücadelede çocuklarımızın yanında yer alabilmek için faturalarımızda bir alan oluşturarak buraya LÖSEV’e bağış yapılmasını kolaylaştıran QR kodunu ve özel mesajlarını koyduk. Attığımız bu adımla yardım ruhunu müşterilerimize ulaştırmayı hedefliyoruz” denildi.