Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam Faturalarınızı düşürecek taktik: Pimapen yaz-kış ayarı ile evinizi sıcak tutun! Pimapen yaz-kış ayarı nasıl yapılır?

        Faturalarınızı düşürecek taktik: Pimapen yaz-kış ayarı ile evinizi sıcak tutun!

        Pimapenlere uygulayacağınız yaz-kış ayarı evinizi daha sıcak tutarak doğalgaz faturanızı düşürebilir. Evinizde bulunan pencerelerin conta ayarını usta çağırmadan kendiniz yapabilirsiniz. İşte pimapen yaz-kış ayarı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 12:54 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        PİMAPEN YAZ-KIŞ AYARI NASIL YAPILIR?

        Pencerenizde yer alan kilit mekanizmasının yerini bulduktan sonra bir tornovida veya altıgen anahtar ile mekanizmayı çevirmeye çalışın. Oval şeklinde olan mekanizmayı döndürürken yalnızca 90 derece çevirin.

        2

        MEKANİZMA 90 DERECE SAĞ TARAFA DÖNMELİDİR

        Pencerenizi kış ayarına çevirmek için mekanizmayı sağ tarafa doğru 90 derece açıyla çevirmelisiniz. Mekanizmayı çevirdikten sonra pencerenizi kapatarak içeriye hava girip girmediğini kontrol edebilirsiniz.

        3

        PİMAPEN YAZ-KIŞ AYARININ YAPILDIĞI NASIL ANLAŞILIR?

        Mekanizma eğer sola (içeri) doğru dönük ise kış ayarı açıktır. Ortada ise standart ayardadır ve sağ (dışa) doğru dönük ise yaz ayarı açık demektir. Başka bir deyişle mekanizma içe yani evin iç tarafına doğru dönükse kış ayarı açıktır. Dışa yani sokağa doğru dönükse yaz ayarındadır.

        4

        PİMAPEN YAZ-KIŞ AYARI NE İŞE YARAR?

        Kışın yapılan bu ayar evi daha izole ederek sıcak kalmasını sağlar. Yazın ise tam tersi yöne yapacağınız bu ayar evin hava almasını sağlar.

        5
        6
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Başkent'teki saldırı girişimi hakkında açıklama
        Başkent'teki saldırı girişimi hakkında açıklama
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Hatay'daki yıkımlarla ilgili ilk dava!
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Kentsel dönüşümde değişiklik hazırlığı
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Shane Larkin'in cezası onandı!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        Yağışların ardından İSKİ açıkladı! Barajlardan iyi haber!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        15 yaşındaki çocuk baba katili oldu!
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        İzmir'deki kritik fayda dikkat çeken inceleme!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Kavga eden iki yolcu birden kalp krizi geçirdi!
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Musk'ın Zelenskiy paylaşımı gündem oldu
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Görüntüler İstanbul'dan! Sağanak bir anda bastırdı
        Ölü ve yaralılar var! 'Kız kaçırma' çatışması!
        Ölü ve yaralılar var! 'Kız kaçırma' çatışması!
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Toprak altında kaldığı düşünülüyordu...
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        Gol iptali kararı doğru muydu?
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        TBMM Başkanı'nda partilere ziyaret
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        Apple aşırı ısınma problemini kabul etti
        "Bu daha başlangıç!"
        "Bu daha başlangıç!"
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        "Beşiktaş kazandı ama..."
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli?
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!
        Düğündeki yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı!