Faturalı alacaklar menkul kıymetleştirildi

Menkul kıymetleştirme, finans ve regülasyon teknolojileri alanlarında yapay zeka destekli bulut tabanlı hizmet sunan TeamSec, teknoloji sağlayıcısı Arena ile güç birliği yaparak bir işletme sermayesi çözümü olarak ilk kez faturalı alacakların menkul kıymetleştirilmesini sağladı. Söz konusu alacakların menkul kıymetleştirilmesi sonucu gerçekleştirilen arza, 322.280.000 TL’lik 44 ve 62 gün vadeli iki farklı dilime 788.000.000 TL ile yaklaşık 2,5 kat talep geldi.

TeamSec Kurucusu ve CEO’su Esad Erkam Köroğlu, menkul kıymetleştirmenin sistem içinde illikit olarak bulunan TL alacakların sisteme katılması yoluyla şirketlerin kredi ihtiyacını azaltmaya destek olduğunun, TCMB’nin sıkı para duruşu ve TL sterilizasyonuna da büyük katkısı bulunduğunu söyledi.