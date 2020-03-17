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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını can almaya ve hayatı felç etmeye devam ederken, dünyanın dört bir yanında virüse karşı aşı ve ilaç bulmak için çalışmalar devam ediyor.

SALGININ BAŞLANGIÇ NOKTASINDAN İYİ HABER

Almanya'da bir şirketin başarılı aşı çalışmaları yaptığı, İsrail'de bir araştırma merkezinin aşı çalışmalarında mesafe katettiği ve ABD'de yapılan çalışmalarda bulunan aşının insanlar üzerinde denenme aşamasına geçildiği günlerde bir haber de koronavirüs salgınının başlangıç noktası olan Çin'den geldi.

— Çin Büyükelçiliği Ankara/中国驻土耳其使馆 (@ChinaEmbTurkey) March 17, 2020

KLİNİK ARAŞTIRMALARDA FAYDA SAĞLANDI

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde bulunan Biyoteknoloji Ulusal Merkezi Direktörü Zhang Xinmin tarafından yapılan açıklamada, Favipiravir isimli ilacın klinik araştırmalarda fayda sağladığının tespit edildiği belirtildi.

TEŞHİS VE TEDAVİ SÜREÇLERİNDE KULLANILACAK

2014 yılında Japonya tarafından bulunan ve klinik kullanım için onay alan ilacın yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediğini söyleyen Zhang, ilacın kullanımının koronavirüs hastalarının teşhis ve tedavi süreçlerinde kullanılmasını tavsiye ettiklerini söyledi.