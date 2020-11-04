Fay hattı üzerinde oluşan yüzey deformasyonları korkutuyor - AFYONKARAHİSAR

AA

İlçedeki Akçeşme ile Şıhlar mahallelerinde son yıllarda artan yüzey deformasyonları, bazı alanlarda çökmelere ve binaların duvarlarında çatlaklara neden oldu.Mahalle sakini Hasan Kandemir, AA muhabirine, binalardaki çatlaklar ile yerdeki yarıkların 2002 yılındaki depremlerden sonra oluşmaya başladığını ve her yıl artarak devam ettiğini söyledi.

Bu sene çatlakların biraz daha fazla olduğunu belirten Kandemir, şunları kaydetti:

"Biz sürekli dışarıdan topladığımız taş ve toprakları bu yarıkların içerisine dolduruyoruz. Çünkü bizim ev yapacak ve başka yere gidecek durumumuz yok. İyi kötü hayattan göçesiye kadar burada duracağız. İnşallah, sonumuz iyi olur. Evlerdeki çatlaklar ve yerdeki yarıklar, bu fay hattı boyunca ilerliyor. Çok sayıda ev bu şekilde. İzmir depremine benzer bir sarsıntı da burada olsa, buradaki hiçbir bina sağlam kalmaz. Yetkililer de gelsin baksınlar, yardımcı olsunlar."Mahalle sakini Hasan Hüseyin Özaşık da fay hattındaki çökmeler ile evlerinin duvarları ile yüzeydeki çatlakların sürekli arttığını anlattı.

- Yarıklar 3 kilometreye ulaşıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Deprem Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Çağlar Özkaymak ise Bolvadin'deki yerleşim alanlarında gözlenen yüzey deformasyonlarının 2002 yılındaki Çay depreminden sonra oluşmaya başladığını aktardı.Deformasyonların kuzeydoğu ile güneybatı doğrultusunda çizgisel gidişli ve yaklaşık 3 kilometreye ulaşan birkaç koldan oluştuğunu dile getiren Özkaymak, "Bölgede yaptığımız jeolojik ve jeodezik kökenli çalışmalara göre, yıkıcı deprem olmaksızın gelişen bu deformasyonlar, Bolvadin Fayı'nın tarihsel dönemde oluşturduğu deprem yüzey kırıkları üzerinde gelişmektedir. Deformasyon zonu boyunca güneydoğu blok düşmektedir ve deformasyonun hızı yıllık ortalama 8 santimetre olarak ölçülmüştür." dedi.

Bolvadin'deki yüzeysel deformasyonları jeodezik yöntemlerle 6 yıldır düzenli olarak takip ettiklerini anımsatan Özkaymak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deformasyon zonu boyunca içinde okul, sağlık ocağı gibi kamu binalarının da olduğu çok sayıda bina kısmen zarar görmüş, bir kısmı oturulmaz hale gelerek terkedilmiştir. Ancak deformasyon zonu içerisinde kalan deforme olan bazı binalar bireysel yapılan güçlendirmeler ile kullanılmaya devam edilmekte olup, bu binaların bölgede meydana gelecek olası bir deprem ile kolaylıkla yıkılabilecek olması bölge halkı için risk teşkil etmektedir. Özellikle de Bolvadin ve yakın civarda çok sayıda yıkıcı deprem üretebilecek diri faylar bulunuyor. Bu fayların 6,8 büyüklüğe kadar deprem üretebilecek olması da riski artırmaktadır."