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        Haberler Gündem FAY HATTINDA OLAN İLÇELERİMİZ | 45 kent diri fay hattı üzerinde yer alıyor! İşte fay hattı üzerindeki iller ve ilçeler

        45 kent diri fay hattı üzerinde! İşte deprem riski taşıyan ilçeler

        Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritası güncellendi. Yurt genelinde meydana gelen depremlerin ardından MTA diri fay hattı haritası sorgulamaları yoğunlaştı. Diri fay haritasına göre, 45 ilimiz deprem oluşturabilecek fay hatlarının üzerinde yer alıyor. Bu iller daha çok Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alıyor. İşte MTA diri fay hattı haritası ile deprem tehlikesi altında olan iller ve ilçelerin listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.11.2023 - 10:50 Güncelleme: 08.11.2023 - 10:50
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        Deprem riski taşıyan iller ve ilçelere ilişkin araştırmalar hız kazandı. 7 Kasım Salı günü Marmara Denizi açıklarında meydana gelen deprem sonrasında fay hareketliliği endişeye sebep oldu. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) diri fay hatları haritasını güncelleyerek kamuoyuyla paylaştı. Harita üzerinde toplam 485 diri fay hattı belirtildi. Haritada, Aydın, Bursa, Düzce, Hatay, Kocaeli, Manisa ve Sakarya gibi birçok il diri fayların geçtiği alan üzerinde yer alıyor.

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        "DEPREM ÜRETEN KIRIKLAR ANA KIRIKLARIMIZ"

        DHA'da yer alan habere göre haritayı değerlendiren Jeofizik Yüksek Mühendisi Mehmet Sarper Celasun, yeni fayların paniğe sebep olmaması konusunda uyarılarda bulunarak, "Genellikle büyük deprem üreten kırıklar bizim ülkemizdeki ana kırıklarımız. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı.

        Kırıkların üzerine yapılaşma yapmak uygun değil, dolayısıyla bu haritaların güncel olması oralara yapılaşmadan kaçınmak adına çok faydalı bir şey" ifadelerini kullandı. Celasun, yapılaşmaların belirtilen alanlardan uzakta gerçekleşmesi gerektiğini de vurguladı.

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        İŞTE DEPREM RİSKİ TAŞIYAN İLÇELER

        ADIYAMAN: Gölbaşı

        AFYONKARAHİSAR: Çay, Dinar, Kızılören, Sandıklı

        ANKARA: Şereflikoçhisar

        ANTALYA: Demre

        AYDIN: Bozdoğan, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar

        BALIKESİR: Gönen, Manyaz

        BATMAN: Kozluk

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        BİNGÖL: Karlıova, Yedisu

        BOLU: Gerede, Yeniçağa

        BURSA: Gemlik, Kestel, Mustafakemalpaşa

        ÇANAKKALE: Çan, Yenice

        ÇORUM: Laçin

        DENİZLİ: Babadağ, Çameli, Çardak, Honaz

        DİYARBAKIR: Lice

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        DÜZCE: Çilimli, Cumayeri, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı

        ELAZIĞ: Palu, Sivrice

        ERZİNCAN: Üzümlü

        ESKİŞEHİR: İnönü

        GAZİANTEP: İslahiye

        HAKKARİ: Şemdinli

        HATAY: Erzin, Hassa, Kırıkhan, Payas

        ISPARTA: Eğirdir, Senirkent, Uluborlu

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        İZMİR: Kemalpaşa, Seferihisar, Tire

        K.MARAŞ: Nurhak, Türkoğlu

        KAYSERİ: Talas, Yeşilhisar

        KIRIKKALE: Keskin

        KIRŞEHİR: Akpınar, Mucur

        KOCAELİ: Başiskele, Derince, Gölcük, Kartepe

        KONYA: Akşehir, Altınekin, Doğanhisar, Ilgın

        KÜTAHYA: Gediz, Simav

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        MALATYA: Akçadağ

        MANİSA: Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Kırkağaç, Salihli, Sarıgöl, Soma, Turgutlu

        MERSİN: Çamlıyayla, Mut

        MUĞLA: Menteşe, Milas

        MUŞ: Korkut, Varto

        NİĞDE: Altunhisar, Bor

        OSMANİYE: Düziçi, Toprakkale

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        SAKARYA: Akyazı, Arifiye, Ferizli, Hendek, Karapürçek, Sapanca

        Ş.URFA: Bozova

        SİİRT: Eruh

        ŞIRNAK: Beytüşşebap

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        SİVAS: Altınyayla, Yıldızeli

        TOKAT: Niksar, Pazar, Reşadiye

        VAN: Çaldıran, Özalp

        YALOVA: Altınova, Çınarcık

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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