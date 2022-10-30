Ülkemizin Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz topraklarında daha sık rastlanan Demirhindi bitkisinin ana yurdunun Habeşistan olduğu söylentiler arasında yer alıyor. Hindistan ve Mısır başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde yetiştirildiği bilinen Demirhindi daha çok Hint Hurması adıyla anılıyor.