KABAK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak kabakları, patatesi, soğan ve sarmısağı doğrayın ve tencere içerisine alın. Suyunu da ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirin. Sonra içine sütü ilave edin. Zeytinyağı ve tuzu da ekleyip, tüm karışımı rondodan geçirin. Daha sonra çok ince kıyılmış dereotunu çorbanızın üzerine serpip, sıcak olarak servis yapın.