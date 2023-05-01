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Faydaları saymakla bitmiyor: Hem şifa deposu hem leziz! İşte kabak çorbası tarifi!

İçeriğinde C vitamini bulunduran, karaciğer kanseri riskini azaltan ve soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıkları önleyen kabak çorbası, hem leziz hem de yapımı oldukça pratiktir. Sizin için şifa deposu kabak çorbası tarifini derledik.

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  • Faydaları saymakla bitmiyor: Hem şifa deposu hem leziz! İşte kabak çorbası tarifi!

    Hem az kalorili yiyeceklerden hem de oldukça faydası olan sebze türlerinden kabak, çorba olarak tüketildiğinde tam bir şifa deposudur. Fresh tadıyla herkesin denemesi gereken kabak çorbası tarifini sizler için derledik.
  • Faydaları saymakla bitmiyor: Hem şifa deposu hem leziz! İşte kabak çorbası tarifi!

    KABAK ÇORBASI MALZEMELER

    Yarım kilo kabak

    1 orta boy patates

    1 küçük soğan

    2 diş sarmısak

    1 su bardağı süt

    5 su bardağı sıcak su

    1 yemek kaşığı zeytinyağı

    Yarım demet ince kıyılmış dereotu

    Tuz
  • Faydaları saymakla bitmiyor: Hem şifa deposu hem leziz! İşte kabak çorbası tarifi!

    KABAK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    İlk olarak kabakları, patatesi, soğan ve sarmısağı doğrayın ve tencere içerisine alın. Suyunu da ilave edip yumuşayıncaya kadar pişirin. Sonra içine sütü ilave edin. Zeytinyağı ve tuzu da ekleyip, tüm karışımı rondodan geçirin. Daha sonra çok ince kıyılmış dereotunu çorbanızın üzerine serpip, sıcak olarak servis yapın.
  • Faydaları saymakla bitmiyor: Hem şifa deposu hem leziz! İşte kabak çorbası tarifi!

    KABAK ÇORBASI FAYDALARI NEDİR?

    Kabak çorbasının faydaları şu şekildedir;

    Kalp sağlığını korur,

    Bağışıklığı güçlendirir,

    Zayıflatır,

    Kanser riskini azaltır,

    Göz sağlığını korur,

    Kemikleri güçlendirir,

    Cilde parlaklık verir,

    C vitamini deposudur,

    Soğuk algınlığı ve nezleyi geçirir,

    Bol liflidir, kabızlığı geçirir,

    İdrar söktürür,

    Böbrek, mesane iltihaplarına iyi gelir,

    Basur, prostat şikayetlerini aza indirir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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