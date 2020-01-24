Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin merkez üssü Sivrice beldesi. Fay hattı, Sivrice'nin Kösebayır Köyü'nden geçiyor. Köyün muhtarı Metin Orhan'a ulaştım. Fayın geçtiği fayın muhtarı Metin Orhan şu bilgileri verdi: "Köy merkezinde 35 ev var. Herhangi bir yıkım yok. Fakat iki mezramız var. Biri köye 2-3 km. uzaklıkta, diğeri de 1 km. uzaklıkta. Bu mezralar dağlık olduğu için henüz ulaşamadık. Orada yıkım ve can kaybı var mı bilmiyoruz."
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