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Fayın geçtiği köyde yıkım var mı? O mezraya ulaşıldı mı?

Doğu Anadolu Fayı'nın geçtiği muhtarı Metin Orhan şu bilgileri verdi: "Köy merkezinde 35 ev var. Herhangi bir yıkım yok. Fakat iki mezramız var. Biri köye 2-3 km. uzaklıkta, diğeri de 1 km. uzaklıkta. Bu mezralar dağlık olduğu için henüz ulaşamadık. Orada yıkım ve can kaybı var mı bilmiyoruz"

Kösebayır köyü
Esra Boğazlıyan

Elazığ'da meydana gelen 6.8'lik depremin merkez üssü Sivrice beldesi. Fay hattı, Sivrice'nin Kösebayır Köyü'nden geçiyor. Köyün muhtarı Metin Orhan'a ulaştım. Fayın geçtiği fayın muhtarı Metin Orhan şu bilgileri verdi: "Köy merkezinde 35 ev var. Herhangi bir yıkım yok. Fakat iki mezramız var. Biri köye 2-3 km. uzaklıkta, diğeri de 1 km. uzaklıkta. Bu mezralar dağlık olduğu için henüz ulaşamadık. Orada yıkım ve can kaybı var mı bilmiyoruz."

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