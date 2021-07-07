18 ay sonra sonra sahnede 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

1 Temmuz'da kapılarını açan Maximum Uniq Açıkhava, 14 Temmuz'da başlayacak olan BKM Yaz Etkinlikleri kapsamında açıkladığı takvim ile İstanbulluların en yeni ve en cazip buluşma noktası olacağını kesinleştirdi.

Konser, tiyatro, stand-up gösterileri ve sinema programları ile geniş bir yelpazede programa sahip olan Maximum Uniq Açıkhava, 24 Temmuz'da çok özel bir konsere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Açıkladığı uluslararası turne takviminin ilk sırasında yer alan ve bir buçuk yılın ardından ilk kez 24 Temmuz'da Maximum Uniq Açıkhava'da yeni ve özel bir repertuvarla sahne alacak olan Fazıl Say, dinleyicilerine özel bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.