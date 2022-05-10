Fazıl Say'dan İBB Başkanı İmamoğlu'na eleştiri

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Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştirilerde bulundu.

Açıklamalarının yer aldığı bir video yayınlayan Say, "Ekrem İmamoğlu'na özellikle ikinci seçiminde tüm imkanlarımla destek verdim. İmamoğlu'nu herkesin eleştirdiği konularda bile desteğimi esirgemedim. Hatırlarsanız kar yağdı hayat kilitlendi İstanbul'da... O konu da bile azar işittim. Yakınları bile bunu doğru bulmuyordu. Son yaşanan olaylarda ben de hepimiz gibi şaşkınım" ifadelerini kullandı.

"PİŞMANLIĞIMI SÖYLEMEK İSTİYORUM"

Say, sözlerine şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı adayı değilken neden başka şehirlerde miting yapar diye yadırgadım. Bunu basın ordusuyla yapmasını yadırgadım. Yanında taşıdığı insanları yadırgadım. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Ben de mağdur edildim kusura bakmasın. Dolayısıyla toplumlardan af diliyorum, pişmanlığımı da söylemek istiyorum. Ondan sonra vız gelir tırıs gider, akıllı olun diyerek topluma ayar vermeye kalktı. Hiç hoş olmadı. Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum. Bu benim kişisel görüşüm. Lütfen bunu anlayın."

Say, İmamoğlu'nun Karadeniz gezisinin ardından kendisini etiketlediği bir paylaşımda da, "10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?" ifadelerine yer vermişti.