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        Haberler Magazin Fazıl Say'dan İdil Bilgen yorumu: Hiçbirimizin konusu ülkenin en güzeli olamaz - Magazin haberleri

        Fazıl Say'dan İdil Bilgen yorumu: Hiçbirimizin konusu ülkenin en güzeli olamaz

        Piyanist Fazıl Say, Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'e yönelik sosyal medyada yapılan eleştirilere tepki gösterdi. Say, Bilgen'in hedef alındığını ve hakaretler aldığını ifade ettiği paylaşımında "Hiçbirimizin konusu 85 milyonluk ülkenin en güzeli olamaz çünkü güzellik göreceli bir şey" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2024 - 08:51 Güncelleme: 16.09.2024 - 08:51
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        Miss Turkey 2024 yarışmasını kazanan İldil Bilgen, Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi oldu. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan İdil Bilgen'in kraliçe seçilmesi birçok eleştiriyi de beraberinde getirdi.
        Birçok kişi, sosyal medya hesabından İdil Bilgen'in Türkiye'nin yeni güzellik kraliçesi olacak kadar güzel olmadığını belirtti.

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        Tüm bunların ardından piyanist Fazıl Say, genç kıza yönelik yapılan eleştrilerin haksızlık olduğunu vurguladı ve İdil Bilgen'e destek verdi.

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        Fazıl Say, bu tür saldırıların insanları üzdüğünü ve toplum olarak pozitif bir bakış açısına sahip olmanın önemini dile getirdi.

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        "HİÇBİRİMİZİN KONUSU ÜLKENİN EN GÜZELİ OLAMAZ"

        İdil Bilgen'in bu fotoğrafını yayımlayan 54 yaşındaki piyanist, paylaşımına şu ifadeleri not düştü: Bunca tartışma, hakaret, linç vs. Bir genç kıza bunca yazılana açıkçası sonunda üzüldüm biraz. Miss Turkey; İdil Hanım bir doktor, Koç Üniversitesi mezunu, değerli bir diplomatın kızı. Böyle gayet sade bir fotoğraf. Hiçbirimizin konusu 85 milyonluk ülkenin en güzeli olamaz çünkü güzellik göreceli bir şey. Yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi ve medyaya servis edilen kötü fotoğrafın vasat bir hakem ve canlı yayınlarda pot kırma rekorcusu Ahmet Çakar'ı bile güzellikle umutlandıran sonuçları gibi...
        Saldırı yazıları bazen güldürdüyse de, bir insanı üzdüğünü ve haksızca olduğunu bilmiyor değiliz. Soru şu; niye hiç bir şeyi pozitif tarafından almıyoruz, niye bardağın dolu tarafına da bakmak istemiyoruz?

        Fotoğraflar: DHA, AA, Instagram

        #fazıl say
        #İdil Bilgen
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