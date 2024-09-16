Fazıl Say'dan İdil Bilgen yorumu: Hiçbirimizin konusu ülkenin en güzeli olamaz

"HİÇBİRİMİZİN KONUSU ÜLKENİN EN GÜZELİ OLAMAZ"

İdil Bilgen'in bu fotoğrafını yayımlayan 54 yaşındaki piyanist, paylaşımına şu ifadeleri not düştü: Bunca tartışma, hakaret, linç vs. Bir genç kıza bunca yazılana açıkçası sonunda üzüldüm biraz. Miss Turkey; İdil Hanım bir doktor, Koç Üniversitesi mezunu, değerli bir diplomatın kızı. Böyle gayet sade bir fotoğraf. Hiçbirimizin konusu 85 milyonluk ülkenin en güzeli olamaz çünkü güzellik göreceli bir şey. Yukarıdaki fotoğrafta olduğu gibi ve medyaya servis edilen kötü fotoğrafın vasat bir hakem ve canlı yayınlarda pot kırma rekorcusu Ahmet Çakar'ı bile güzellikle umutlandıran sonuçları gibi...

Saldırı yazıları bazen güldürdüyse de, bir insanı üzdüğünü ve haksızca olduğunu bilmiyor değiliz. Soru şu; niye hiç bir şeyi pozitif tarafından almıyoruz, niye bardağın dolu tarafına da bakmak istemiyoruz?

Fotoğraflar: DHA, AA, Instagram