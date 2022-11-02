ENKA Sanat, dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say ile keman sanatçısı Friedemann Eichhorn’u 10 Kasım Perşembe günü saat 20.30'da ENKA Oditoryumu’nda bir araya getiriyor. 19. yüzyıl Almanya’sının hem romantik müzik, hem de oda müziği dağarcığının çok önemli eserlerinin yorumlanacağı gecede, Fazıl Say’ın, piyano ve keman için yeni bir uyarlamasını yaptığı, Wagner’in ünlü Tristan ve İsolde operasındaki “Prelüd” ve “Aşk Ölümü” parçaları Türkiye’de ilk kez dinleyiciyle buluşacak.