Fazla su tüketimine dikkat: Zehirlenmeye sebep olabilir

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"1 LİTRENİN ALTINA DÜŞÜLMEMELİ" Fazla su içme isteğinin altında farklı bir hastalığın da olabileceğine dikkat çeken Dr. Demir, beyin ve böbrek düzeyindeki bazı hormonal bozuklukların aşırı su içme isteği olarak çıkabileceğini söyledi.

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Bu kişilerde hormon düşüklüğüne yönelik belirli tedaviler uygulandığını belirten Dr. Demir özellikle hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalığı olan hastalara günde en fazla 2 litre olmak üzere su kısıtlaması uyguladıklarını, ancak 1 litrenin altına da düşülmemesi gerektiğini ifade etti.