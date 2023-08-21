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        Haberler Sağlık Fazla su tüketimine dikkat: Zehirlenmeye sebep olabilir

        Fazla su tüketimine dikkat: Zehirlenmeye sebep olabilir

        İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Seçil Demir, fazla su tüketimi isteğinin altında başka bir hastalık olabileceğini söyleyerek, "Fazla su tüketimi sodyum oranını düşüreceği için su zehirlenmesine sebep olabiliyor" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 11:16
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        Aşırı su tüketiminin vücuttaki sodyum oranını düşüreceği için zehirlenmelere sebep olabileceğini söyleyen Demir, “Su zehirler mi? diye soracak olursak, zehirlemez dememek lazım. Suyun aşırı tüketimi, özellikle vücuttaki sodyum miktarının dengesini bozarak, su zehirlenmesine neden olabiliyor.

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        Sağlıklı insanların yanı sıra beyin ya da böbrekle ilgili rahatsızlığı olanlar ve idrar söktürücü kullananların fazla su tüketmemeye özellikle dikkat etmeleri gerekiyor. Sağlıklı insanların günde 2-3 litre, bu kişilerin ise 2 litreden fazla su içmemeleri gerekiyor" dedi.

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        Dr. Demir, su zehirlenmesinin belirtilerini de, “Kişinin içmiş olduğu su miktarının 6 litrenin üzerinde olması sonrasında başlayan bulantı, kusma, şiddetli baş ağrısı ve görme bozuklukları” şeklinde sıraladı.

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        "1 LİTRENİN ALTINA DÜŞÜLMEMELİ"

        Fazla su içme isteğinin altında farklı bir hastalığın da olabileceğine dikkat çeken Dr. Demir, beyin ve böbrek düzeyindeki bazı hormonal bozuklukların aşırı su içme isteği olarak çıkabileceğini söyledi.

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        Bu kişilerde hormon düşüklüğüne yönelik belirli tedaviler uygulandığını belirten Dr. Demir özellikle hipertansiyon ve diyabet gibi kronik hastalığı olan hastalara günde en fazla 2 litre olmak üzere su kısıtlaması uyguladıklarını, ancak 1 litrenin altına da düşülmemesi gerektiğini ifade etti.

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        Dr. Demir, gereğinden fazla su içen, normalin dışında bir su içme isteği olan kişilerin mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını tavsiye ederek, “Bu isteğin altında su içmelerine neden olan bir hastalık yatabiliyor.

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        Dolayısıyla bu tip belirtileri ihmal etmemek gerekiyor” dedi.

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