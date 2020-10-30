FB TV sunucusu Dilay Kemer, uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu, 32 yaşındaki Dilay Kemer hayata gözlerini yumdu. Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada "Fenerbahçe Televizyonu'nun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Dilay Kemer’i zamansız kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. O her zaman kalbimizde olacak. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanın cennet olsun Dilay." denildi.

DİLAY KEMER KİMDİR?

1988 yılında Antalya’da doğan Dilay Kemer, Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Ardından spikerlik ve sunuculuk eğitimine başlayan Kemer, 2 senelik hazırlık süresinin sonunda FBTV'de sunucu olarak görev aldı.