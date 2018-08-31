Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe'de, yarın Ülker Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor maçına çok önem veriliyor... İyi bir futbolla farklı bir galibiyet alarak taraftarın da gönlünü almak isteyen Sarı-Lacivertli oyuncular, kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde bu durumun altını çiziyor... Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de 3-3 biten maça da vurgu yapar futbolculara teknik direktör Phillip Cocu da uyarılarda bulunuyor... Hollandalı teknik adam ciddiyetin bir an olsa bile elden bırakılmamasını isterken, kötü gidişatı sonlandırıp galibiyet serisine başlamaları gerektiğini belirtti.

FORMA SAVAŞI KIZIŞTI

Kayseri karşısında çıkaracağı ilk 11 için yoğun mesai harcayan Phillip Cocu'nun yanı sıra futbolcular da formayı kapmak için büyük bir yarışa girdi... Sağ bekte Şener ile Isla, kanatlarda ise Ayew, Alper ve Barış arasında kıyasıya rekabet yaşanırken, Cocu'nun kadro ile ilgili son kararını son idmanın ardından vereceği öğrenildi.

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