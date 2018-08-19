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İbrahim Yıldız yazdı: Fenerbahçe sıradan bir takım gibi

Geçtiğimiz hafta içinde Benfica'ya elenerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Y.Malatya'ya 1-0 kaybetti ve ligdeki ilk yenilgisini aldı. Habertürk yazarı İbrahim Yıldız Yeni Malatya - Fenerbahçe maçını değerlendirdi

19 Ağustos 2018 Pazar, 00:35:29 | Güncelleme:

Bir türlü ideal kadro konusunda karar veremeyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, dün akşam yine farklı bir seçime gitti. Benfica karşılaşmasında oynayan Eljif, Valbuena, Isla, Alper ve Giuliano yedek kulübesinde otururken yeni transfer Slimani golcü pozisyonundaydı. Orta alanda ise bu kez oyun kurucu görevi Mehmet Ekici’ye verilmişti…

Cocu’nun kafasındaki plan kenarları iyi kullanmaktı. İlk yarı sol kanattan Hasan Ali bu görevi yaptı diyebiliriz. Önünde oynayan genç Barış’la iyi bir ikili oluşturdular. Sağ kanatta ise Şener, beklenenin uzağındaydı. En önemli sorun Ayew’in, rakip savunmanın arkasına koşu yapmamasıydı. Ayağına top isteyen Ayew, atakları söndürdüğü gibi, rakip defans oyuncularının da yerleşmesine neden oldu. Alan kapatılınca ataklar başlamadan yan topa dönüştü…

Dün akşam bir kez daha görüldü ki, genç Barış müthiş hızlı düşünen ve hızlı oynayan bir oyuncu. Y.Malatyalı oyuncular Barış’ın alanını özellikle kapattılar. Topu ayağına her aldığında “tehlike geliyorum” diyordu çünkü.

Fenerbahçe ilk 45 dakika daha çok sol kanadı kullandı. Barış, atak başlatan orta yapan, şutu düşünen bir oyuncu. Bu özelliklerini daha da geliştirebilir. Yanında oynayan Mehmet Ekici uyum gösterebilse tehlikeli pozisyonlar artabilirdi.
Fenerbahçe ilk şutu 30. dakika da Barış’la attı. Bu da oyunun ilk yarım saatinin nasıl geçtiğini ortaya koyuyor.

Yeni santrfor Slimani ilk maçı olmasına rağmen “iyi bir futbolcu” olduğunu gösterdi. Uzun süredir futbol oynamadığı düşünülecek olursa performansı iyiydi. İlk yarı bulduğu fırsatları değerlendiremedi. Son vuruşları zayıftı. Henüz hazır olmadığı ortada. Sırtı kaleye dönük oynuyor. Mehmet Topal, Souza hatta Ayew daha yakın oynarlarsa sonuç alabilirler. Dün akşam Fenerbahçe’li oyuncuların ceza sahasında çoğalamaması ve koordinasyon eksikliği göze çarptı. Saha içi organizasyonun da sorun olduğu bir gerçek…

Ev sahibi takım oyunu daha çok Fenerbahçe’ye bırakarak, kontra toplarla pozisyon aradı. Golü de kazandıkları bir topla uzun oynayarak buldular. Şener’in rakibini boş bırakması büyük hataydı.

İkinci yarı iki önemli fırsatı değerlendiremeyen Sarı-Lacivertliler, yedikleri golün ardından oyun disiplininden koptular. Yapılan değişiklikler ve karambol futbol sonuç için yeterli olmadı.

Fenerbahçe’nin hücum futbol oynamada sorunu olduğu bir gerçek. Daha istekli, hızlı oyunu yapamıyorlar. Futbolcular hareketli değiller. Hızlı futbolu yapamadıkları için tempo ve mücadele istenilen seviyeye çıkmıyor…

Teknik Direktör Cocu’nun oyun mantığı bu görüntü ile başarılı gözükmüyor. Şut sayısının azlığı, ceza sahasında ki taktiksel anlayış ve orta sayısının düşüklüğü giderilmezse gol sorunu devam eder…

Hangi futbolcunun oynadığından çok, nasıl oynadıkları ve ne yapılmak istendiği çok önemli. Dün kaybedilen maçta futbolculardan önce teknik kadronun masaya yatırılması gerekiyor… Özetle, Fenerbahçe “büyük takım” oyununu bir türlü sergileyemiyor…

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