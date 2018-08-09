Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Benfica'ya deplasmanda 1-0 yenilmesine karşın rövanş için çok da kötü bir sonuç almayan Fenerbahçe'de taraftarlar şimdiden havaya girdi...

Habertürk'ün haberine göre, Benfica'nın elenmeyecek bir takım olmadığı görüşünü savunan Sarı-Lacivertliler, salı akşamı oynanacak ikinci maçta Ülker Stadı'nı karnaval yerine çevirmeyi planlıyor.

Ali Koç'un başkan olması ile birlikte yeni bir sayfa açan ve kombinelere hücum eden taraftarlar, stadı tıklım tıklım doldurup o özlenen eski havayı yaşatıp turun geçileceğine inanıyorlar. Sosyal medya ve taraftar platformlarında da örgütlenen Sarı-Lacivertliler, "Fenerbahçemiz için çok kritik bir maç. Evet, belki biz Portekiz'de iyi oynamadık ama Benfica da elenmeyecek bir takım değil. Salı günü stadı tıklım tıklım doldurup Benfica'yı şaşırtmalıyız. Cocu'ya ve oyuncularımıza inancımız tam. Bu turu geçeriz" şeklinde ifadeler kullandılar.

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