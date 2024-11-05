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        FBI: Oy verme merkezlerindeki bomba ihbarları Rusya kaynaklı

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), bazı eyaletlerdeki oy kullanma merkezlerine yönelik bomba ihbarlarının Rusya kaynaklı e- posta adreslerinden yapıldığını belirtti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.11.2024 - 22:49 Güncelleme: 05.11.2024 - 22:49
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        FBI: Rusya seçimlere müdahale etti
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        Yapılan açıklamada, ihbarların çoğunun Rusya kaynaklı e-posta adreslerinden geldiği ifade edildi. FBI, şimdiye kadar ihbarların hiçbirinin gerçek olduğuna dair bir bulguya rastlanmadığını vurguladı.

        FBI, seçim güvenliğinin en öncelikli konularından biri olduğunu belirterek, eyalet ve yerel güvenlik birimleriyle yakın iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ve Amerikalıların oy kullanma hakkını koruma amacıyla her türlü tehdide karşı yanıt vereceklerini açıkladı.

        FBI: OY VERME MERKEZLERİNDE TERÖR TEHDİDİ UYARISI YAPTIĞIMIZ DOĞRU DEĞİL

        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ismi ve amblemi kullanılarak oy verme merkezlerinde yüksek terör tehdidi nedeniyle uzaktan oy kullanılması yönünde çağrı yapılan videonun sahte olduğunu bildirdi.

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        FBI'dan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

        FBI adına sahte bir videonun dolaşıma sokulduğu aktarılan açıklamada, videoda FBI'ın ABD vatandaşlarına oy verme merkezlerindeki yüksek terör tehdidi nedeniyle oylarını uzaktan kullanmalarını önerdiğinin ileri sürüldüğü bildirildi.

        Açıklamada, "Bu video gerçek değildir ve mevcut tehdit durumu veya oy kullanma yerlerindeki güvenliği doğru şekilde yansıtmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

        Diğer bir videoda ise bazı eyaletlerde hapishane yönetimlerinin mahkum oylarını manipüle ettiği ve bir siyasi parti ile işbirliği yaptığının iddia edildiğine dikkatin çekildiği açıklamada, "Bu video da sahtedir ve içeriği gerçekleri yansıtmamaktadır." uyarısı yapıldı.

        Açıklamada, FBI'ın seçime yönelik tehditlere yanıt vermek için eyalet ve yerel kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde çalıştığı kaydedildi.

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        "FBI tehdit değerlendirmeleri ve faaliyetleri hakkında yanlış içerik yayarak halkı yanıltma girişimlerinin, demokratik sürecimizi baltalamayı ve seçim sistemine olan güveni zayıflatmayı amaçladığı değerlendirilmektedir." ifadesine yer verilen açıklamada, tüm vatandaşlara güvenilir kaynaklardan bilgi edinmeleri çağrısı yapıldı.

        Öte yandan, ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA) Kıdemli Danışmanı Cait Conley de gazetecilere, hava durumu ve başka nedenlerle "geçici altyapı aksamaları" olduğunu bildirdi.

        Conley, "Ulusal düzeyde seçim altyapısının güvenliğini etkileyecek bir olay gerçekleşmedi." bilgisini verdi.

        GERGİA EYALETİNDE OY VERME MERKEZLERİNE 5 BOMBA İHBARI

        Fulton bölgesinin seçim direktörü Nadine Williams, düzenlediği basın toplantısında, Georgia eyaletinde yapılan 5 bomba ihbarı nedeniyle iki farklı oy verme merkezinin geçici süreyle tahliye edildiğini kaydetti.

        Williams, bu ihbarların sahte olduğunun tespit edildiğini belirtti.

        Oy verme merkezlerinin tekrar faaliyete geçtiğini söyleyen Williams, bu merkezlerin biraz daha uzun açık kalması için başvuru yapıldığını aktardı.

        SEL YOLLARI KAPATTI

        Missouri eyaletinde sel nedeniyle yollar kapanırken, birçok oy verme merkezine erişim kısıtlandı.

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        Yerel yetkililer, Missouri'de halihazırda tek bir merkezde oy verme işleminin gerçekleşebildiğini aktardı.

        Cumhuriyetçi Donald Trump ile Demokrat Kamala Harris’i karşı karşıya getiren 60. başkanlık seçimlerinde 270 delegeye ulaşan aday, yarışı kazanıyor.

        Başkanlık yarışını kazanan isim 20 Ocak 2025’te yemin ederek resmen görevine başlayacak.

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