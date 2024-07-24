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        Haberler Dünya FBI: Trump'a suikast girişiminden 2 saat önce zanlı alanda 11 dakika dron uçurdu | Dış Haberler

        FBI: Trump'a suikast girişiminden 2 saat önce zanlı alanda 11 dakika dron uçurdu

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya eyaletinde düzenlediği mitingde silahlı saldırıya uğradı. ABD Federal Soruşturma Bürosu Direktörü Christopher Wray, zanlı Thomas Matthew Crooks'un alanda dron uçurduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2024 - 19:45 Güncelleme: 24.07.2024 - 19:45
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        Zanlı 11 dakika dron uçurmuş
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        ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, eski Başkan Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan zanlı Thomas Matthew Crooks'un saldırıdan birkaç saat önce alanda dron uçurduğunu söyledi.

        Wray, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesinin toplantısında soruları cevapladı. Crooks’un, Trump’a ateş açmadan 2 saat önce miting alanında yaklaşık 11 dakika dron uçurduğu bilgisini paylaşan Wray, "Uçurduğu alan hakkında da açık olayım. Sahne üzerinde veya alanın o kısmında değil, yaklaşık 183 metre ötesinde diyebilirim." ifadesini kullandı.

        Wray, ayrıca Crooks’un aracında iki, evinde de bir adet patlayıcı madde bulunduğunu, bunların "nispeten kaba cihazlar" ancak "uzaktan patlatılma yeteneğine sahip olduklarını" belirtti.

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        Crooks'un Gizli Servis keskin nişancıları tarafından etkisiz hale getirildiğinde yanında uzaktan kumanda aleti bulunduğunu söyleyen Wray, patlayıcı cihazların üzerindeki açma kapama düğmesine işaret ederek, "Eğer bu cihazları çatıdan patlatmaya çalışsaydı işe yaramazdı." dedi.

        8 BOŞ MERMİ KOVANI BULUNDU

        Wray, saldırıdan sonra çatıda 8 boş mermi kovanı bulduklarını belirterek, şu an için Crooks’un bu eylemi "tek başına" gerçekleştirdiğini düşündüklerini kaydetti.

        Eski başkana yönelik suikast girişiminin "demokrasiye bir saldırı" olduğunu kaydeden Wray, FBI'ın hala zanlının "hangi saikle" bu eylemi gerçekleştirdiğini anlamak için Crooks’un elektronik aygıtlarında incelemelerini sürdürdüğünü bildirdi.

        FBI Başkanı, "Altını çevirmediğimiz taş bırakmayacağız. Tetikçi ölmüş olabilir ama FBI'ın soruşturması büyük ölçüde devam ediyor." diye konuştu.

        SUİKAST GİRİŞİMİ

        Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

        Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu bildirmişti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Donald Trump
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