FC Botosani - CFR Cluj maçı istatistikleri

FC Botosani ve CFR Cluj, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Romanya 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. Maç öncesi FC Botosani 15 puanla 9. sırada, CFR Cluj 26 puanla 1. sırada bulunuyor. FC Botosani, son 1 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik form durumunda. CFR Cluj son 1 mücadelede 1 beraberlik yaşadı.

İddaa'da 401 kodlu maçı oynayanlar; FC Botosani galibiyet oranı 2.80, beraberlik oranı 3.00, CFR Cluj galibiyet oranı 1.95.

FC Botosani önceki hafta CFR Cluj mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

CFR Cluj ise FC Botosani karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan FC Botosani, 6 gol attı ve 5 gol yedi.

CFR Cluj, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlike sahip. Bu maçlarda CFR Cluj 7 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ