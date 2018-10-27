FC Copenhagen - AGF Aarhus maçı öncesi rakamlar

Danimarka Süperlig heyecanı devam ediyor. FC Copenhagen, 28 Ekim 2018 Pazar günü AGF Aarhus takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. FC Copenhagen 28 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken AGF Aarhus 18 puanda ve 6. sırada. FC Copenhagen son 1 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ile oynadı. AGF Aarhus son 1 mücadelede 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 479. İddaa'da FC Copenhagen kazanır 1.25, berabere biter 4.00, AGF Aarhus kazanır 7.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

FC Copenhagen önceki hafta AGF Aarhus mücadelesinde 4-1 kazandı.

AGF Aarhus, FC Copenhagen karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 mağlubiyet alan FC Copenhagen, 17 gol attı ve 6 gol yedi.

AGF Aarhus, dış sahada 1 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda AGF Aarhus 7 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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