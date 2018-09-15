FC Dallas - Columbus Crew maçı heyecanı

FC Dallas ve Columbus Crew, 16 Eylül 2018 Pazar günü ABD MLS maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 03:00. FC Dallas 49 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Columbus Crew 43 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi FC Dallas, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Columbus Crew, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 549. İddaa'da FC Dallas kazanır 1.80, berabere biter 3.30, Columbus Crew kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 2.05, üst oranı 1.40. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.20.

FC Dallas son haftadaki Kansas City Wizards müsabasında 2-0 yenildi.

Columbus Crew ise Montreal Impact karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan FC Dallas, 30 gol attı ve 16 gol yedi.

Columbus Crew, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Columbus Crew, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.

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