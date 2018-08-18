FC Dallas - Minnesota Stars maç önü

ABD MLS heyecanı devam ediyor. FC Dallas, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Minnesota Stars takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 03:00. 42 puanlı FC Dallas 4. sırada bulunuyor, Minnesota Stars 29 puana sahip ve 16. sırada. FC Dallas, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Minnesota Stars son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 472 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Dallas kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 5.00, Minnesota Stars sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

FC Dallas son haftadaki Los Angeles Galaxy müsabasında 5-1 kazandı.

Minnesota Stars, San Jose Earthquakes karşılaşmaında 3-2 yenildi.

FC Dallas, evinde 7 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 24 gol atıp 14 gol yedi.

Minnesota Stars, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Minnesota Stars 14 kez gol sevinci yaşadı, 31 kez topu ağlarında gördü.

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