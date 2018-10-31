FC Dallas - Portland Timbers maçı heyecanı

FC Dallas ve Portland Timbers, 01 Kasım 2018 Perşembe günü ABD Major Lig Play In maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 04:30. Ev sahibi FC Dallas, son 4 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Portland Timbers son 6 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 575 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Dallas kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.60, Portland Timbers sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

FC Dallas son hafta oynanan Vancouver Whitecaps maçında 1-2 kazandı.

Portland Timbers ise Minnesota Stars maçında 3-2 yenildi.

FC Dallas, evinde yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Portland Timbers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Portland Timbers, 0 gol atarken 0 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ