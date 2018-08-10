FC Gifu - Kyoto Purple Sanga maçı öncesi rakamlar

FC Gifu ve Kyoto Purple Sanga, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 12:00. Maç öncesi FC Gifu 32 puanla 16. sırada, Kyoto Purple Sanga 19 puanla 22. sırada bulunuyor. FC Gifu, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Kyoto Purple Sanga, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 277 kodlu maçı oynayanlar; FC Gifu galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Kyoto Purple Sanga galibiyet oranı 0.00.

FC Gifu son haftadaki Yamagata müsabasında 4-1 yenildi.

Kyoto Purple Sanga, Matsumoto Yamaga FC karşılaşmaında 0-1 kazandı.

FC Gifu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. FC Gifu, kendi sahasında 17 gol attı, 18 gol yedi.

Kyoto Purple Sanga ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Kyoto Purple Sanga, 14 gol atarken 20 gol yedi.

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