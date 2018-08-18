FC Gifu - Roasso Kumamoto maçı istatistikleri

Japonya J2 Lig maçında FC Gifu ile Roasso Kumamoto, 19 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 12:00. FC Gifu 32 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Roasso Kumamoto 23 puanda ve 21. sırada. Ev sahibi FC Gifu, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Roasso Kumamoto son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 483 kodlu maçta; İddaa oynayanlar FC Gifu kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.20, Roasso Kumamoto sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler.

FC Gifu son haftadaki Yamagata müsabasında 4-1 yenildi.

Roasso Kumamoto ise Oita Trinita karşılaşmasında 2-1 yenildi.

FC Gifu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. FC Gifu, kendi sahasında 19 gol attı, 21 gol yedi.

Roasso Kumamoto, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Roasso Kumamoto 14 kez gol sevinci yaşadı, 27 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ