FC Minsk - Torpedo Zhodino maçı rakamları

FC Minsk ve Torpedo Zhodino, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Belarus Premier Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:45. Maç öncesi FC Minsk 16 puanla 11. sırada, Torpedo Zhodino 30 puanla 6. sırada bulunuyor. FC Minsk, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Torpedo Zhodino, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 165 kodlu maçı oynayanlar; FC Minsk galibiyet oranı 3.40, beraberlik oranı 2.80, Torpedo Zhodino galibiyet oranı 1.80.

FC Minsk son haftadaki Krumkachy müsabasında 2-1 yenildi.

Torpedo Zhodino, Slavia Mozyr karşılaşmaında 2-0 kazandı.

FC Minsk, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. FC Minsk, kendi sahasında 12 gol attı, 12 gol yedi.

Torpedo Zhodino ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Torpedo Zhodino, 8 gol atarken 11 gol yedi.

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